Valorant è lo sparatutto tattico free-to-play di Riot Games, conosciuto come Project A

Riot Games ha svelato Valorant, sparatutto tattico free-to-play conosciuto in precedenza come Project A. Si tratta ovviamente di un gioco online in cui due squadre di cinque giocatori competono l'una contro l'altra in match adrenalinici.



È fondamentalmente di un hero shooter alla Overwatch con elementi tattici, almeno a come viene presentato dal comunicato ufficiale:



In Valorant, i giocatori posso scegliere tra un variegato cast di incredibili agenti pronti alla battaglia e provenienti da luoghi e culture reali di tutto il mondo, ognuno con un set di abilità uniche che arricchisce gli scontri a fuoco attraverso informazioni tattiche e supporto strategico, cambiando di volta in volta il modo in cui i giocatori si approcciano alle diverse situazioni. Le abilità sono pensate per dare ai giocatori le opportunità strategiche che meglio si adattano al loro stile di gioco.



Anna Donlon, l'executive producer del gioco, ha dichiarato in merito:

"Con lo sviluppo di VALORANT, volevamo centrare i valori fondamentali di uno shooter tattico competitivo: colpi precisi, letali e ricchi di strategia. Aggiungendo ai personaggi abilità uniche complementari al gameplay con le armi da fuoco, vogliamo arricchire la classica esperienza da sparatutto tattico e portare una ventata di novità al genere. Speriamo che il lancio di VALORANT sia l'inizio di un buon rapporto a lungo termine con i fan degli sparatutto di tutto il mondo."



In verità il nome Valorant era già emerso qualche tempo fa, ma ora abbiamo la conferma ufficiale. Riot Games ha fatto grossi investimenti tecnologici per assicurarsi che Valorant funzioni in modo impeccabile sin dal lancio:

Per gli sviluppatori, ciò che conta di più in VALORANT è assicurare un gameplay affidabile e mantenere l'integrità competitiva, perciò Riot Games ha fatto una serie di investimenti senza precedenti nelle migliori tecnologie dedicate a supportare il gioco a livello tecnico. Tra queste: server dedicati e gratuiti 128-tick per tutti i giocatori del mondo, netcode personalizzato per una precisione ottimale dei colpi e architettura di gioco basata su server autoritativi con sistema proprietario di prevenzione e rilevazione di chi imbroglia a partire dal lancio. VALORANT è altamente consequenziale, perciò i giocatori avranno la certezza che le vittorie e le sconfitte dipenderanno solamente dalle proprie abilità e strategie.



