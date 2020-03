Giochi PS4, The Division 2: Warlords of New York nella settimana del 2 marzo 2020

La settimana del 2 marzo 2020 è ufficialmente cominciata, ed è anche la prima del nuovo mese. Quanti videogiochi arriveranno, nei prossimi sette giorni su PlayStation 4? Quali meritano più attenzione? Questo è il momento giusto per fare il punto della situazione, con tutti i giochi in uscita su PS4.

Questo è inoltre uno dei rari casi in cui "tutti i giochi in uscita" si riassume in uno, ma decisamente degno d'attenzione: The Division 2: Warlords of New York. Ebbene sì, si tratta della nuova espansione del mai troppo apprezzato The Division 2 di Ubisoft e Massive Entertainment, che sarà ufficialmente disponibile su PlayStation 4 (e sulle altre console di gioco) a partire da domani, martedì 3 marzo 2020, data di lancio confermata ormai da diverso tempo.

Il nostro provato di The Division 2: Warlords of New York, a cura dell'immancabile Pierpaolo, è già disponibile: cosa aspettate a leggerlo? E poi fate un'occhiata alla nostra videoanteprima di The Division 2: Warlords of New York, che male comunque non fa (la trovate qui di seguito). Ci rivediamo prossimamente in sede di recensione!