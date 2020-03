Counter-Strike: Global Offensive, superato di nuovo il record di giocatori collegati contemporaneamente

Counter-Strike: Global Offensive ha superato un'altra volta il suo record di giocatori collegati contemporaneamente ai server. Lanciato nel 2012, il titolo di Valve non ha mai conosciuto una vera e propria crisi, nonostante in molti pensassero che il record stabilito nell'aprile 2016 di 850.485 giocatori collegati contemporaneamente non sarebbe mai stato superato, visti gli anni trascorsi.



Invece proprio recentemente quel record era stato battuto e Counter-Strike: Global Offensive aveva fatto registrare 876.575 collegati contemporaneamente ai server. Non male, dopo otto anni dal lancio. Comunque sia il titolo di Valve non si è fermato e il record è stato nuovamente battuto, come rilevato da Steam Charts, e attualmente ha raggiunto i 924.045 giocatori.



Molti attribuiscono questi nuovi record all'aumento di popolarità del gioco in Cina e al Coronavirus. In che senso? Si pensa che dovendo stare chiusi dentro casa, i giocatori cinesi abbiano iniziato a provare più giochi, tra i quali Counter-Strike: Global Offensive, che è free-to-play. Specifichiamo che quest'ultima è più una speculazione che un dato confermato. A essere confermato è il successo del gioco di Valve.