Alto’s Odyssey e Alto’s Adventure sono gratis per iOS, OSX e Android

Alto's Odyssey e Alto's Adventure, due stilose esperienze per piattaforme smart, sono gratis per iOS, OSX e Android.



Si tratta di due piacevoli esperienze che potrebbero aiutarci a passare queste ore di quarantena forzata. Altri giochi gratis possono essere trovati a questo indirizzo.



Cominciamo con Alto's Odyssey. Questa è la nostra recensione. La descrizione del gioco, invece, dice: appena oltre l'orizzonte si trova un maestoso deserto, vasto e inesplorato. Unisciti ad Alto e i suoi amici e parti per un viaggio senza fine facendo sandboarding e scoprendo numerosi segreti. Librati sopra dune spazzate dal vento, attraversa emozionanti canyon ed esplora le città tempio a lungo nascoste in un posto fantastico lontano da casa. Lungo la strada, farai grinding attraverso le vigne, rimbalzerai in cima alle mongolfiere, cavalcherai le imponenti pareti rocciose e sfuggirai a maliziosi lemuri, il tutto mentre scoprirai i tanti misteri del deserto.



Qui i link per il download: iOS - OSX - Android



Questa è la descrizione di Alto's Adventure: sopra la placida neve color avorio giace un tranquillo paesino di montagna, che promette grandi avventure. Unisciti ad Alto e i i suoi amici mentre intraprendono un'odissea di snowboard senza fine. Viaggia attraverso splendide colline alpine, boschi secolari e rovine abbandonate.



Questi, invece, sono i link per il download: iOS - OSX - Android