Xbox Series X data di uscita ufficiale svelata da Microsoft (Aggiornata)

(Aggiornamento) - Con una mossa a sorpresa Microsoft ha cambiato nuovamente la data di uscita sul sito ufficiale: siamo tornati ad un generico "fine 2020". Si tratta di una svista di coloro che gestiscono il sito ufficiale o di un annuncio sfuggito alle maglie di Microsoft?



A riprova che non ci siamo inventati nulla, ecco uno screenshot del sito ufficiale con la data modificata:





(Notizia originale) - Microsoft ha aggiornato il sito ufficiale americano di Xbox Series X, svelandone la data di uscita ufficiale: il Giorno del Ringraziamento 2020, che se non sbagliamo dovrebbe essere il 26 novembre 2020. Quindi la next-gen di Microsoft inizierà durante una della più sentite festività USA.



Sinceramente non sappiamo se la console avrà un lancio mondiale, o se in altri territori arriverà più tardi, visto che i siti ufficiali di Xbox Series X di altri territori non sono stati modificati. Ad esempio quello italiano riporta ancora la fine del 2020 come periodo di uscita. Comunque sia è interessante che Microsoft abbia scelto proprio oggi per svelare questo dato essenziale.



Xbox Series X sarà probabilmente la console più potente sul mercato, almeno stando ai confronti diretti che vengono fatti con PS5, le cui caratteristiche tecniche sono state svelate ufficialmente nel pomeriggio, durante una presentazione che ha sollevato più di qualche perplessità.



A parte tutto, la next gen si avvicina, ma ancora sappiamo pochissimo di giochi e prezzi, quindi è davvero presto per trarre delle conclusioni definitive. C'è da dire che Microsoft sembra molto più decisa della concorrente nella comunicazione, con il marketing che non sta sbagliando un colpo.