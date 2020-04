Final Fantasy 7 Remake primo nella classifica UK, ma FF15 ha venduto il doppio

Final Fantasy 7 Remake ha debuttato al primo posto nella classifica UK, ma il gioco ha venduto la metà delle copie rispetto a Final Fantasy 15.

Sembra che il dato contrasti parecchio con quello che stiamo osservando in questi giorni sui social, dove Final Fantasy VII Remake appare molto popolare fra gli utenti, e in effetti non è semplice interpretarlo considerata l'attuale situazione internazionale dovuta all'emergenza sanitaria.

È infatti del tutto plausibile che le grandi difficoltà del settore retail abbiano determinato questo notevole calo numerico nel Regno Unito, ma che al contempo si sia verificato un sostanziale boost delle vendite in formato digitale.

Sorprendono tuttavia in tal senso le performance di Animal Crossing: New Horizons, che si è fatto beffe delle problematiche distributive e in UK ha già raggiunto gli 1,5 milioni di copie vendute.

Classifica inglese, settimana dal 6 al 12 aprile 2020