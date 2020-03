Animal Crossing: New Horizons, vendite record ancora più sconvolgenti considerando il digitale

Animal Crossing: New Horizons ha avuto un lancio sorprendente in Giappone e i numeri diventano ancora più impressionanti se si guarda al quadro completo, comprensivo anche delle copie vendute in digitale, come riportato proprio in queste ore dall'analista di mercato Daniel Ahmad, noto anche come ZhugeEX.

Animal Crossing: New Horizons è destinato ad essere il nuovo bestseller di Nintendo Switch, console che conta già numerosi million seller, specialmente da parte della stessa Nintendo. Dopo aver riportato gli straordinari risultati del lancio in base alla classifica in Giappone dei giochi più venduti, abbiamo ora una visione più completa del successo della nuova esclusiva.

In base a quanto riferito da Ahmad, il gioco ha raggiunto oltre 2,5 milioni di copie vendute considerando anche il mercato in digitale, il tutto considerando solo i primi tre giorni di commercializzazione e solo per quanto riguarda il mercato giapponese.

Si tratta dunque non solo del miglior lancio per gioco Nintendo Switch in assoluto in Giappone ma anche del miglior lancio per quanto riguarda storicamente la serie Animal Crossing. Se vi state addentrando anche voi nel magico mondo di Animal Crossing: New Horizons, possiamo indicarvi gli speciali sulla nostra prima settimana nel gioco, su come aumentare lo spazio dell'inventario e su come giocare con amici online e offline.