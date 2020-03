Elden Ring: musica da parte del compositore di Bloodborne e Sekiro, possibile impatto del coronavirus

Elden Ring emerge in un paio di notizie, una confermata e l'altra ancora al livello di voce di corridoio, ma che testimoniano comunque della vivacità del progetto presso From Software, da dove arriva la conferma che la musica sarà composta dallo stesso responsabile della colonna sonora do Bloodborne e Sekiro, mentre un insider comunica il possibile impatto che l'epidemia da coronavirus potrebbe avere sul gioco.

Il fatto che il compositore della musica sia lo stesso che ha lavorato a Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice arriva dal diretto responsabile: Yuka Kitamura ha infatti risposto "Sì" alla domanda sul fatto se fosse lui ad occuparsi della colonna sonora di Elden Ring, dunque su questo possiamo essere sicuri, a questo punto.

Si tratta di un punto non da poco, considerando quanto i giochi siano apprezzati, con il loro comparto musicale oltre a tutti i vari aspetti positivi che li caratterizzano. La seconda informazione rimane invece al livello di voce di corridoio e riguarda il possibile impatto del coronavirus sul progetto.

Secondo il solito Omni, presunto insider che si è dimostrato una fonte piuttosto affidabile in particolare per i giochi From Software, sembra che l'epidemia da coronavirus possa influire su Elden Ring, ma soprattutto per quanto riguarda il reparto marketing. Il gioco ormai è poco probabile che possa arrivare verso la giugno 2020 come inizialmente previsto, ma in ogni caso i prossimi mesi sarebbero stati fondamentali per avviare la campagna di marketing di Elden Ring.

Bandai Namco però si trova al momento piuttosto bloccata dall'emergenza coronavirus ed è poco probabile che faccia partire una campagna marketing di grosso calibro nelle prossime settimane, dunque questo potrebbe ritardare un po' tutta la macchina legata al progetto Elden Ring.

Per il resto, continuano a non esserci grandi notizie su questo atteso action RPG, dopo i dettagli tra grafica, performance e periodo di uscita emersi da un leak qualche giorno fa e altre informazioni, sempre non ufficiali, sul mondo di gioco dinamico.