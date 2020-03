Elden Ring: nuovi dettagli tra grafica, performance e periodo di uscita da un leak

Elden Ring protagonista di nuove voci di corridoio che vanno a toccare varie questioni più tecniche questa volta, in particolare per quanto riguarda grafica e performance del gioco, oltre a un'idea sul periodo di uscita.



Si tratta sempre e solo di rumor, dunque non vanno prese come informazioni ufficiali o verificate ma solo di ulteriori e presunti "leak", anche in questo caso riportato dall'utente Omni di Resetera, che ormai è decisamente noto nell'ambito in quanto autore di varie altre voci di corridoio riguardanti sempre Elden Ring.



In base a quanto riferito dal leader, Elden Ring non sarebbe basato su Unreal Engine 4, contrariamente a quanto riportato in precedenza da altri rumor. Si tratterebbe dunque dello stesso engine utilizzato in precedenza dagli altri giochi From Software ma con varie evoluzioni tecniche applicate.



Tra i miglioramenti sembra ci sia una netta evoluzione del sistema di illuminazione nel gioco, che giova anche al ciclo dinamica giorno/notte presente in Elden Ring, con la luca che cambia dinamicamente e modifica gli scenari e le atmosfere.



Non è detto, però, che con queste nuove caratteristiche il gioco sia destinato ad andare a 60 frame al secondo, anzi su questo aspetto sembra che ci sia da andare cauti, almeno per il momento.



Per quanto riguarda la data di uscita, appare chiaro che non sia possibile vedere Elden Ring sul mercato per giugno 2020, come alcuni avevano anticipato in precedenza. Non c'è ancora alcun annuncio in questo senso da parte di From Software, in ogni caso, dunque attendiamo eventuali comunicazioni ufficiali da parte del team.



In precedenza erano emerse altre voci di corridoio sul mondo di gioco dinamico di Elden Ring ed era stato rilasciato un nuovo trailer in vista del Taipei Game Show 2020.