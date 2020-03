Animal Crossing: New Horizons, come aumentare lo spazio dell’inventario

Animal Crossing: New Horizons è un grande passo in avanti per la serie rispetto al passato. Ciò è reso evidente anche dalla grandezza del vostro inventario all'inizio dell'avventura, ora con ben venti slot, dove posizionare gli oggetti e i materiali che trovate nel mondo di gioco.

Tuttavia, vi accorgerete ben presto che questo spazio in più non è poi così tanto, in quanto le vostre tasche si riempiranno in pochissimo tempo. Ma non disperate. Avrete l'occasione di incrementare gli slot con il passare dei giorni.

Ecco una breve guida per chi è curioso di scoprire in anticipo come aumentare lo spazio dell'inventario in Animal Crossing: New Horizons.