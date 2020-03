Xbox Series X, la prima esclusiva a 4K e 120 fps verrà annunciata a breve

Xbox Series X vedrà a breve l'annuncio della prima esclusiva in grado di supportare i 4K e i 120 fps, protagonista di un reveal la settimana prossima.

Si tratta di un gioco sviluppato da Dynamic Voltage Games, un piccolo team che tuttavia ha già all'attivo un titolo per PC e Xbox One, Pirates of First Star, e che sta cercando naturalmente di sfruttare questo peculiare primato per ritagliarsi un po' di spazio mediatico.

Di che tipo di titolo si tratterà? Non è ancora chiaro, ma il messaggio pubblicato su Twitter dallo studio fa sorridere per la sua disarmante onestà.

"La settimana prossima pubblicherò il gameplay di debutto per la mia prima esclusiva Xbox Series X, che girerà nativamente a 4K e 120 fps", ha scritto lo sviluppatore. "Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non ho modo di catturare video a 4K e 120 fps."

Per cercare di mettere le cose in prospettiva, Pirates of First Star è un'avventura con elementi puzzle, diversi minigame e un cast di buffi personaggi. Parliamo tuttavia di una produzione che è rimasta ampiamente fuori dai radar della stampa di settore.