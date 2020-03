Giochi gratis per il coronavirus: Endless Legend giocabile gratuitamente su Steam

SEGA e Amplitude Studios hanno deciso di rendere gratis lo strategico 4X Endless Legend fino al 30 marzo 2020. Lo potete giocare su Steam, mentre potete riscattare l'espansione Guardians su Games2Gether, sempre gratuitamente, cercandola nella pagina delle ricompense.

Da notare che l'iniziativa è legata a una serie di sconti che coinvolgono l'intero franchise degli Endless. Quindi, nel caso vi piaccia il gioco, potete acquistarlo subito a un prezzo ribassato e continuare a giocare anche oltre il periodo gratuito.

Leggiamo ora qualche informazione su Endless Legend tratta dal comunicato ufficiale:

Endless Legend è ambientato nel mistico mondo di Auriga, un pianeta che sta morendo lentamente nella morsa di inverni sempre più gelidi. Diverse fazioni sono in lotta per il dominio territoriale, per la produzione di cibo, la gestione delle industrie, il progresso di scienza e magia e la raccolta di beni. Immergiti subito nel suo universo e: