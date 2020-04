GameStop: come convertire i preordini in negozio o della Gamesweek in preordini online

GameStop ci informa come poter convertire i preordini fatti in negozio o alla Gamesweek in una GiftCard da utilizzare per futuri acquisti onlin.

Fino a poco tempo fa la catena GameStop si era trovata di fronte ad un problema legato al suo sistema informatico interno: non era possibile, infatti, convertire le prenotazioni fatte in negozio, online con ritiro in negozio o alla Gamesweek in ordini online.

Adesso, però, GameStop ha studiato un sistema per poter convertire i preordini "fisici" in una GiftCard da utilizzare per futuri acquisti che vi saranno recapitati direttamente a casa. Innanzitutto bisogna andare a questo indirizzo e inserire numero della proprio tessera GSZ+. In seguito occorre selezionare come si è fatta la prenotazione, ovvero se è stata fatta in negozio, online con ritiro in negozio o alla Gamesweek. Ad ognuna di queste opzioni corrispondono dei dati da inserire diversi, che potrete trovare sulla documentazione che vi è stata data dopo aver lasciato la caparra.

Infine occorre scrivere il numero dell'ordine. La GiftCard vi sarà inviata direttamente sul vostro indirizzo email e la potrete convertire in un ordine online che sarà recapitato direttamente a casa.

