PlayStation VR è un hardware vecchio e Sony sa di doverlo cambiare, dice uno sviluppatore

PlayStation VR è attualmente il dispositivo a realtà virtuale più venduto, con 5 milioni di unità diffuse in tutto il mondo, ma questo non toglie che si tratti ormai di un hardware piuttosto vecchio, rispetto a quanto visto sul mercato da parte di altri produttori e secondo uno sviluppatore Sony è ben al corrente della situazione e avrebbe già in programma una sua evoluzione.

"Penso che Sony sappia bene che, se la VR dovesse proseguire di questo passo per i prossimi uno o due anni, avranno una forte necessità di aggiornare il loro hardware", ha affermato Patrick O'Luanaigh di nDreams, team che ultimamente si è specializzato proprio in ambito realtà virtuale.

"Si tratta di un hardware datato ormai, che sarà ancora più vecchio tra poco tempo e sarei sorpreso se dovessero smettere di supportare la realtà virtuale". Considerando che Sony molto probabilmente proseguirà sulla strada della VR, è facile aspettarsi un'evoluzione tecnologica anche per il visore ufficiale, che dovrà avvenire tra poco visto che la concorrenza si è già mossa da tempo, proponendo dunque un possibile PSVR 2.

"Tuttavia non mi aspetto un annuncio contemporaneamente a PS5", ha aggiunto O'Luanaigh, "Quest'anno il focus sarà tutto sul loro core business, dunque penso che si concentreranno completamente su PS5 quest'anno e una volta che avranno stabilito questo, allora sapremo qualcosa di più su quello che stanno progettando" in ambito VR, dunque.

In effetti, considerando anche l'ampio passo avanti evolutivo effettuato da PS5 in termini di hardware da gioco, è difficile non aspettarsi un'evoluzione altrettanto ampia anche per quanto riguarda PlayStation VR.

Per il momento, tutto tace su un eventuale PSVR 2, anche se da un brevetto sono emersi possibili dettagli sul controller di PlayStation VR 2, simile a quello di Valve Index.