PS5, il controller di PlayStation VR 2 compare in un brevetto, simile a quello di Valve Index

Un nuovo controller di PlayStation VR 2, la periferica a realtà virtuale di PS5, compare all'interno di un nuovo brevetto registrato da Sony e sembra trattarsi di una soluzione simile a quella vista anche per il Valve Index, con rilevazione di movimento e delle singole dita della mano.



Il brevetto come al solito non è molto chiaro e non può essere preso in considerazione come documento indicativo delle caratteristiche e della forma definitiva della periferica, ma è stato registrato come "dispositivo controller". Non vengono menzionati specificamente né PS5 né PlayStation VR 2, ma la sua applicazione sembra proprio tornare con le caratteristiche di un nuovo visore a realtà virtuale.



A vederlo sembra una sorta di telecomando da impugnare, con dei controlli frontali sotto il pollice, una sorta di grilletto in corrispondenza dell'indice e una serie di sensori lungo l'impugnatura, che sembrano destinati a rilevare la posizione, la pressione o l'eventuale movimento delle altre dita della mano.



In questo modo, il controller effettuerebbe una rilevazione completa delle dita della mano, cosa che può consentire una riproduzione più precisa di questa all'interno del gioco nel mondo virtuale. Il Valve Index, tra gli altri, adotta in particolare un sistema simile che consente una mappatura completa delle mani e delle singole dita.



Vista così, la soluzione elaborata da Sony sembra meno complessa e completa di quella utilizzata da Valve per l'Index, ma ovviamente si tratta solo di un documento stilizzato che è indicativo solo di alcune idee da registrare, con la forma definitiva del controller che sarà probabilmente diversa.



Nel frattempo, sappiamo che PlayStation Manchester sta lavorando ad un progetto VR tripla A per PlayStation VR, mentre c'è la possibilità che PSVR 2 sia messo a disposizione al lancio di PS5 nel 2020.