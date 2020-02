PS5 e Xbox Series X, il prezzo sembra essere la caratteristica più importante per gli utenti, secondo un sondaggio

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X, sembra che il prezzo rappresenti un elemento estremamente importante, anzi praticamente la caratteristica più importante per considerare l'acquisto di una delle due nuove console in arrivo, almeno secondo un sondaggio non ufficiale a cui ha partecipato comunque un gran numero di utenti.



Il sondaggio in questione non è uno studio vero e proprio o un'iniziativa condotta con tutti i crismi da qualche ente specializzato in ricerche di mercato, intendiamoci: è stato lanciato quasi per scherzo da Ed Boon, il director di Mortal Kombat 11, su Twitter, ma la partecipazione è stata davvero notevole.



Il sondaggio in questione proponeva la scelta fra quattro differenti caratteristiche tra cui scegliere il proprio principale "selling point" ovvero elemento decisivo per la scelta dell'acquisto: retrocompatibilità, prezzo abbordabile, grafica migliore e giochi esclusivi.



Nonostante quello che si possa pensare, la percentuale maggiore delle scelte è andata su "prezzo abbordabile" per il 37,5% degli utenti che hanno partecipato, superando in questo modo la retrocompatibilità al 30% e a seguire grafica al 19,2% e giochi esclusivi al 13,2%.



C'è da considerare il fatto che un sondaggio del genere non ha nessuna valenza in termini di ricerca di mercato effettiva, visto che può anche essere facilmente manomesso, ma la quota di partecipanti segna ben 50.295 voti, dunque il campione sarebbe comunque significativo.



Come fa notare anche Ed Boon, organizzatore del sondaggio, è piuttosto strano vedere i giochi esclusivi al 13% come ultima scelta in termini di preferenze espresse. Per quanto riguarda il prezzo di PS5 e Xbox Series X, peraltro, continua il mistero da parte di Sony e Microsoft, anche se prende sempre più quota l'idea che possa avvicinarsi, per entrambe, ai 500 euro al lancio.





50,000+ of you have spoken and PRICE seems to be the most important factor for Next Gen consoles.



I'd have guessed Exclusive Games would be higher than 13%🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P — Ed Boon (@noobde) February 18, 2020