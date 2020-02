PlayStation Store, 50% di sconto sulla nuova Promo della Settimana a partire da oggi

Una nuovo Promo della Settimana su PlayStation Store parte, come da tradizione, anche questo mercoledì, offrendo il 50% di sconto su un gioco in particolare, ovvero The Outer Worlds, il nuovo RPG di Obsidian che ha raccolto ampi consensi tra critica e pubblico finora.



Dal 19 al 27 febbraio è dunque possibile acquistare The Outer Worlds alla metà del prezzo originale, ovvero 29,99 euro invece dei 59,99 euro standard. Sviluppato dal celebre team Obsidian poco prima che questo diventasse a tutti gli effetti un first party Microsoft, The Outer Worlds narra una strana storia spaziale in giro per vari pianeti.



Ti risvegli dall'ibernazione fuori tempo massimo su una nave coloniale perdutasi durante un trasferimento verso i confini della galassia, per trovarti invischiato in una cospirazione che minaccia di distruggere la colonia di Halcyon. Mentre esplori le regioni di spazio più remote e incontri diverse fazioni, tutte in lotta per il potere, le decisioni che prenderai influenzeranno il destino di ogni abitante di Halcyon. Nell'equazione che le corporazioni hanno previsto per la colonia, tu sei la variabile imprevista. Quello che la sinossi ufficiale non racconta bene è il fatto che la storia narrata in The Outer Worlds è ricca di umorismo, grazie a un particolare taglio ironico con cui Obsidian ha messo in scena questo RPG che per il resto si presenta piuttosto classico come impostazione, in grado di ricordare piuttosto da vicino Fallout: New Vegas, di cui questo potrebbe essere considerato il successore spirituale.



Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di The Outer Worlds su queste pagine a cura di Simone Tagliaferri, mentre ricordiamo che la versione Nintendo Switch risulta al momento rimandata causa Coronavirus, ma che nel frattempo è stato deciso di farla uscire comunque su cartuccia nella sua edizione fisica.