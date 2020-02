PS5, Sony non ha ancora deciso il prezzo, potrebbe dipendere da Xbox Series X

Sony non ha ancora deciso il prezzo finale di PS5. Ad annunciarlo è il chief financial officer Hiroki Totoki durante la presentazione dei dati finanziari della compagnia. Il colosso giapponese, infatti, non riesce ancora a prevedere tutte le variabili, tra le quali, si intuisce, il prezzo di Xbox Series X.



Durante la presentazione dei guadagni del terzo quadrimestre dell'anno fiscale 2020 Sony ha detto di non aver ancora definito il prezzo di PlayStation 5. Il chief financial officer della compagnia, Hiroki Totoki, ha detto che l'intenzione è quella di assicurare una "transazione morbida" tra PS4 e PS5. Per pianificare al meglio le risorse Sony ha detto di poter controllare alcuni elementi come i costi di produzione e quelli di marketing, mentre altre variabili sono più sfuggenti e potrebbero rendere i calcoli più complessi.



"Possiamo pianificare il numero di console, le vendite e il giusto volume per arrivare al lancio pronti," ha detto Totoki, "quello che non è chiaro dipende dal fatto che non siamo soli in questo spazio, per questo motivo è molto difficile discutere qualunque cosa legata al prezzo in questo preciso momento. E dal prezzo dipenderà poi il tipo di promozione che dovremo fare e il costo che dovremo accollarci."



"Dobbiamo trovare il giusto bilanciamento tra l'essere profittevoli come compagnia e il rendere profittevole il prodotto nel suo ciclo vitale," ha concluso Totoki. Quindi, fino a quando non si riuscirà a sapere il prezzo al quale uscire, Sony non è sicura di quanto dovrà investire per rendere la console competitiva nel breve. Un elemento fondamentale, dato che in base a questo si creerà la base installata sulla quale fondare il successo sul lungo periodo.



Senza sapere quanto Microsoft chiederà per Xbox Series X, però, diventa tutto più difficile. E Sony, al momento, non sembra volersi sbilanciare. Sarà per questo che stanno temporeggiando sul lancio di PS5?