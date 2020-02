Giochi PS4 su PC: l'emulatore GPCS4 ha fatto partire We Are Doomed per la prima volta

L'emulatore GPCS4 è stato in grado di far partire per la prima volta un gioco PS4 su PC. Gli sviluppatori, infatti, sono riusciti a far partire We Are Doomed e NIeR.



Non è la prima volta che parliamo di un emulatore PlayStation 4. Spine, per esempio, fu il primo in grado di far girare un gioco su PC. Adesso anche GPCS4 ha compiuto questo passo, nonostante il lavoro da fare sia ancora molto.



Gli sviluppatori, infatti, non solo sono riusciti a renderizzare l'immagine in 2D iniziale, ma sono anche riusciti a far partire il twin-stick shooter We Are Doomed. Una volta fatto partire il gioco, però, non si può più fare nulla: We Are Doomed non è ancora giocabile. Un risultato comunque notevole, nonostante questo prodotto non sia particolarmente esoso in fattodi hardware. Per quanto riguarda NIeR la situazione è molto simile: il gioco parte, ma dopo di ciò non si può più fare nulla.



Osservando quello che è successo con l'emulazione PS3 crediamo che i lavori saranno ancora lunghi: non è molto che RPCS3 riesce a far girare le esclusive PlayStation 3.