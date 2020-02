eSerie A TIM, Udinese Calcio negli eSports: cerca talenti su PS4

La eSerie A TIM sta per partire. Nei prossimi giorni quasi tutte le squadre del massimo torneo nazionale annunceranno i loro piani per la competizione. Oggi è l'Udinese Calcio che ufficializza la sua partecipazione al torneo esport ufficiale della Lega Serie A.



Per farlo nel miglior modo possibile i bianconeri hanno organizzato un torneo dal quale usciranno i due talenti che indosseranno i colori dell'Udinese. Il torneo si terrà nell'auditorium della Dacia Arena l'11 e il 12 febbraio 2020. Il torneo si giocherà su Ps4 e ci saranno delle selezioni sia per FIFA 20, sia per eFootball PES 2020. Per partecipare sarà necessario avere almeno 16 anni.



Il Torneo sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo progetto bianconero al pubblico e alla stampa con una conferenza che si terrà martedì 11 febbraio alle 16.00 nell'auditorium della Dacia Arena. Si tratta di un progetto nel quale Udinese Calcio crede molto e che ha l'obiettivo di creare una community e ospitare in futuro eventi eSports alla Dacia Arena.



Le iscrizioni al Torneo saranno aperte fino alle 19.00 di sabato 8 febbraio 2020 ed il programma delle gare verrà divulgato entro le ore 12.00 di lunedì 10 febbraio 2020. Questo è l'indirizzo ufficiale per iscriversi al torneo.