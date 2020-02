PS4, vendite in netto calo: -25% nell'ultimo trimestre del 2019

PS4 ha subito un sostanziale calo nelle vendite durante l'ultimo trimestre del 2019, facendo segnare un -25%: la console è passata dagli 8,1 milioni di unità dell'autunno 2018 a 6,1 milioni, come già riportato.



Esaurito dunque l'entusiasmo per il traguardo dei 108,9 milioni di pezzi, è il caso di ragionare anche sull'andamento della piattaforma, che si appresta ad affrontare la fine del proprio ciclo vitale.



In generale non è stato un buon trimestre per Sony, che ha visto calare i propri profitti del 48% su base annuale, scendendo da 3,83 miliardi di dollari a 2,10 miliardi.



I risultati di PlayStation 4 hanno influito in maniera importante rispetto a questi numeri, ma anche la divisione cinematografica non ha entusiasmato: le entrate sono più che dimezzate, passando da 107 milioni di dollari a 51 milioni nell'ultimo trimestre.



Daniel Ahmad ha pubblicato un interessante grafico che mostra le PS4 vendute durante tutti i trimestri che si sono susseguiti da lancio della console Sony: che ci si avvicini ormai alla fine della generazione appare palese.





Here is a look at quarterly sales for the PlayStation 4 since launch.



6.1 million unit sales for the quarter is similar to holiday quarter 2014 when the console shipped 6.4 million units.



Clearly on a downward trend as we enter end of lifecycle. pic.twitter.com/EMgLWQOLFr