Google Foto: video privati inviati agli sconosciuti, Mountain View conferma

Nuovo problema per la privacy, questa volta legato ad un bug del servizio Google Foto: proprio Google ha ammesso che i video privati di una ristretta fascia di utenti sono stati inviati a degli sconosciuti.

Non si è trattata di una decisione consapevole, ma di un problema tecnico verificatosi tra il 21 novembre 2019 e il 25 novembre 2019 scorsi: gli utenti hanno ricevuto su Google Foto una serie di video privati che però non appartenevano a loro. Google comunque non ha fornito numeri più precisi, dunque non sappiamo quanti account abbiano subito questa violazione della privacy e quanti altri abbiano ricevuto video di altre persone.

Stando ad un report di 9to5Google, meno dello 0.01 degli utilizzatori abituali di Google Foto avrebbe riscontrato il problema, ma dato che Google Foto supera il miliardo di utenti si tratta comunque di una cifra non irrilevante. Le scuse di Mountain View sono già arrivate, vi terremo aggiornati in caso di maggiori dettagli.