Apex Legends Mobile, EA sta per portare il gioco su iOS e Android

Apex Legends Mobile sarà presto una realtà: EA ha annunciato di essere al lavoro con un partner cinese per portare il suo celebre battle royale sui dispositivi iOS e Android.



Il publisher non ha voluto rivelare chi sia questo partner, ma con ogni probabilità si tratta di Tencent, il colosso che ha già contribuito alla realizzazione di PUBG Mobile e Call of Duty: Mobile.



Peraltro esistono già rapporti ampiamente consolidati fra Electronic Arts e l'azienda cinese in questione, che si è occupata di tradurre su mobile le esperienze di FIFA e Need for Speed per il mercato asiatico.



Inutile dire che una versione per iOS e Android di Apex Legends avrebbe un enorme potenziale: il gioco ha raggiunto i 70 milioni di giocatori fra PC e console, e l'apertura a nuove piattaforme non potrebbe che ampliare ulteriormente questa base d'utenza.