Avengers: Infinity War, Visione VS Gamma Corvi in questa scena eliminata

Oggi vi raccontiamo una curiosità delle ultime ore inerente non tanto Avengers: Endgame, quanto piuttosto la prima parte di questo ciclo di due film, ovvero Avengers: Infinity War. Sapevate, ad esempio, che inizialmente Visione avrebbe dovuto affrontare (e uccidere) Gamma Corvi?

Avete capito bene: nei piani iniziali di Avengers: Infinity War Visione avrebbe combattuto in uno scontro 1 VS 1 contro Corvus Glaive; Visione VS Gamma Corvi quindi, e avrebbe vinto il primo uccidendo il secondo "spegnendo" il suo cuore. Una scena davvero intensa, così come intenso era anche il look di Gamma Corvi; forse un po' troppo, per un prodotto anche destinato tranquillamente ai bambini.

Il video della scena eliminata (che tale è rimasta in Avengers: Infinity War) potete trovarlo poco più avanti, in calce a questo articolo. Cosa ne pensate del breve combattimento? Visione avrebbe meritato più scene da protagonista nel film?