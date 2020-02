Pokémon GO: Onix in primo piano, oggi 4 febbraio 2020

Niantic Labs ha annunciato a sorpresa un nuovo evento a cadenza (probabilmente) settimanale su Pokémon GO: si chiama Pokémon in primo piano, e in questo rapido articolo vi forniremo tutti i dettagli che dovrete conoscere. Anche perché il primo appuntamento è fissato già per oggi!

Il primo appuntamento In primo piano di Pokémon GO si terrà oggi, martedì 4 febbraio 2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, orario italiano locale. Per questi sessanta minuti di tempo, il protagonista dell'evento, cioè Onix, comparirà molto più frequentemente allo stato selvatico. Ma non è tutto: oltre allo spawn rate (cioè la possibilità di incontrarlo) Niantic Labs aumenterà anche il ben più interessante shiny rate (cioè la possibilità di trovarlo cromatico). Insomma, avete bisogno di caramelle Onix o di Onix Shiny? Allora adesso sapete quando cercarli.

E ancora: febbraio 2020 sarà un mese ricco di eventi, per il titolo pubblicato da Niantic Labs su dispositivi mobile android e iOS. Da domani un nuovo, misterioso Leggendario di Unima debutterà nei Raid Leggendari di Livello Cinque...