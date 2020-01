PSVR, PlayStation Manchester sta lavorando ad un progetto VR tripla A

Sony crede ancora in PSVR. Lo studio PlayStation Manchester, infatti, sta cercando nuovi professionisti per lavorare ad un progetto tripla A non ancora annunciato per il suo visore per la realtà virtuale.



Attraverso un tweet della producer di PlayStation Manchester Rachael Gregg-Smythe scopriamo che lo studio inglese è al lavoro su di un "eccitante nuovo gioco AAA per PSVR". Per questo motivo sono state aperte diverse posizioni, tra le quali un Gameplay Programmer, un artista VFX e un World builder. Per le posizioni sono richieste figure senior o perlomeno con esperienza.



Ovviamente ci si domanda che gioco potrebbe essere in lavorazione, ma soprattutto se sia un progetto per il fantomatico "PSVR 2", il visore per la realtà virtuale di cui si specula nelle ultime settimane. Alcuni sostengono addirittura che dovrebbe arrivare al lancio di PS5 nel 2020. La notizia, comunque, dovrebbe far ben sperare per il futuro della VR. Dopo Half Life: Alyx altri grandi progetti sono in sviluppo: i produttori di videogiochi credono ancora fortemente in questa tecnologia.





Hi friends! We have two awesome roles available here at PlayStation Manchester that we'd love to fill ASAP! Looking for a Generalist Programmer and Gameplay Programmer, for an exciting new AAA PSVR game! Check out the job specs here, DM me for more info! https://t.co/pv0WAqSDfk — Rachael Gregg-Smythe (@rae_ami) January 27, 2020