Apex Legends Stagione 4, Revenant potrebbe essere un altro nuovo personaggio

Apex Legends potrebbe veder arrivare anche Revenant come altro personaggio all'interno della Stagione 4, che già vedrà l'arrivo di Forge come nuovo combattente.



Apex Legends sta per entrare nella sua Stagione 4, chiamata Assimilation e in arrivo il 4 febbraio, ma tra le varie aggiunte potrebbe celarsi anche Revenant come ulteriore personaggio a sorpresa, visto che non rientra ufficialmente nelle caratteristiche previste e annunciate finora.



Non è la prima volta che si parla di questo personaggio: Revenant è stato infatti intravisto, attraverso indizi e riferimenti, fin dalla Stagione 3 di Apex Legends, entrando a far parte della lore anche se mai presentato ufficialmente.



In questi giorni è stato scoperto un poster dedicato a questo personaggio all'interno del sito di aiuto alla community di Apex Legends, che fornisce peraltro una visione piuttosto chiara del nuovo personaggio.



L'idea è dunque che Revenant sia in arrivo a breve all'interno del gioco, considerando che viene identificato come "al7" nei dati dell'immagine in questione, mentre Forge è "Al6".