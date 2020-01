PS4, un uomo sabota un monitor dell'aeroporto per giocare a Apex Legends

Un uomo, ieri, ha sabotato un monitor dell'aeroporto di Portland per collegare la sua PS4 e ammazzare il tempo giocando a Apex Legends. La cosa, ovviamente, non è stata vista di buon occhio dalle autorità che non gli hanno nemmeno consentito di terminare la partita.



Attendere la partenza del proprio volo a volte è snervante. E cosa c'è di meglio del proprio videogioco preferito quando ci si annoia? Nulla! Questo è quello che deve aver pensato un giovane uomo quando ieri ha deciso di sabotare un motor dell'aeroporto di Portland per collegare la sua PlayStation 4 e giocare a Apex Legends. Una cosa, ovviamente, non consentita dalle regole della struttura.



Le autorità, quindi, sono intervenute e hanno detto al ragazzo di interrompere immediatamente la partita. Il giovane avrebbe chiesto gentilmente se fosse possibile terminare la sessione, ma il supervisore gli avrebbe negato (crudelmente secondo noi) questa opportunità. Da una parte l'evento è stato sfruttato dalle autorità dell'aeroporto per ricordare come alcune cose non siano consentite all'interno di luoghi particolari come gli aeroporti, dall'altro si tratta di un gigantesco spot per Nintendo Switch e la sua capacità di funzionare ovunque anche senza rischiare delle multe e o dei problemi!