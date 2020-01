Silent Hill, Konami sta pensando a possibili modi per creare il nuovo capitolo

Konami sta pensando a un nuovo Silent Hill ma non ha ancora nulla di preciso da riferire al riguardo, in ogni caso a quanto pare sta pensando a possibili modi di sviluppare il nuovo capitolo, questo sembra certo.



PCGamesN ha contattato direttamente Konami per avere qualche commento sulle recenti voci di corridoio che vogliono ben due giochi in via di sviluppo per Silent Hill, senza ricevere una risposta molto precisa. "Non possiamo dire nulla al momento ma stiamo ascoltando le richieste dei nostri utenti e considerando i possibili modi di costruire il nuovo capitolo", ha riferito un portavoce di Konami al sito in questione.



Insomma, non è né una conferma né una smentita su quanto emerso in precedenza. Dopo la clamorosa cancellazione del progetto Silent Hills ad opera di Hideo Kojima, la serie sembra essere finita in una sorta di limbo ma resta comunque molto attesa dai giocatori.



L'ultimo capitolo regolare della serie, ovvero Silent Hill: Downpour, risale ormai al 2012, seguito un paio di anni dopo dalla celebre demo P.T. che è poi finita come sappiamo. Le ultime voci parlano di due progetti: uno destinato ad essere una sorta di reboot della serie, l'altro di un gioco a episodi sullo stile delle avventure Telltale o di Until Dawn.