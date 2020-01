InuYasha: Yomigaeru Monogatari, un trailer mostra il nuovo action/GDR per iOS e Android

Il trailer di InuYasha: Yomigaeru Monogatari mostra il nuovo action/GDR sviluppato da Hammer Entertainment. Dopo anni di attesa un inedito videogioco dedicato al celebre manga di Rumiko Takahashi sta per arrivare, anche se al momento solo su Android e iOS.



Nel trailer appena pubblicato da Hammer Entertainment possiamo vedere per la prima volta in movimento InuYasha: Yomigaeru Monogatari. Il gioco dovrebbe essere un gioco di ruolo di stampo action con elementi da brawler online. Fasi più narrative si alterneranno a combattenti ripresi con una visuale isometrica. Non sappiamo se arriverà mai su console o PC, dato che al momento è previsto solo su smartphone. Tecnicamente il gioco mette in mostra una piacevole grafica in cel shading, perfetta per adattare il tratto di questa opera.



InuYasha: Yomigaeru Monogatari consentirà di controllare alcuni tra i più celebri personaggi creati da Rumiko Takahashi per il suo fumetto. Per chi non lo sapesse, InuYasha è il manga che l'autrice giapponese ha creato dopo la chiusura di Ranma 1/2. Tra il 1996 e il 2008 sono usciti ben 56 volumi di questa serie. L'anime è recentemente arrivato anche su Netflix.



InuYasha: Yomigaeru Monogatari è al momento previsto per il mercato giapponese e non sappiamo ancora se e quando arriverà in occidente.