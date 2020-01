Persona 5 Royal: un trailer sui Phantom Thieves con Kasumi Yoshizawa, il nuovo personaggio

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 5 Royal incentrato sui Phantom Thieves, che consente di fare la conoscenza di Kasumi Yoshizawa, il nuovo personaggio che rappresenta la maggiore novità all'interno di questa edizione del gioco.



Persona 5 Royal è una versione riveduta, corretta ed espansa del già ottimo RPG nipponico di Atlus, di cui qui sopra vediamo un trailer dedicato ai Phantom Thieves, ovvero i protagonisti della storia. Il video mostra in azione anche il nuovo personaggio Kasumi Yoshizawa, insieme agli altri combattenti già noti.



Kasumi Yoshizawa, che è praticamente la nuova protagonista, è una studentessa trasferitasi da poco che si unisce ai Phanom Thieves per perseguire i propri, misteriosi obiettivi. Altro personaggio nuovo è Takuto Maruki, consulente scolastico entrato nella Shijin High dopo gli eventi di aprile che si occupa di assistere gli studenti e la protagonista dell'avventura.



Persona 5 Royal sarà disponibile il 31 marzo 2020 in diverse edizioni: Phantom Thieves Edition, Launch Edition e gli speciali bundle digitali.