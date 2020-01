Nioh 2, un filmato PS4 mostra combattimenti contro i boss e personalizzazioni

Nioh 2 si mostra in un lungo filmati. Il gioco di Tecmo Koei è stato protagonista di una lunga diretta che ha mostrato diversi dettagli di questo atteso seguito, al momento previsto solo su PS4. I combattimenti contro i boss, le personalizzazioni e tanti dettagli svelati da Tecmo Koei mostrano il potenziale di quello che giocheremo a partire dal 13 marzo 2020.



La lunga diretta tenuta da Tecmo Koei ha tolto il velo da tanti dettagli di Nioh 2. Innanzitutto l'editor dei personaggi sembra molto potente, tanto che i presenti hanno cercato di fare un personaggio simile alla presentatrice dello show.



Giusto il tempo di apprezzare il risultato che la ragazza si trova coinvolta in una serie di brutali combattimenti, come quelli contro i boss Imagawa Yoshimoto e Makara Naotaka. Il livello di dettaglio e di pulizia dell'esperienza sembrano già molto alti, cosa che dovrebbe scongiurare qualsiasi pericolo di rinvio.



Nioh 2 arriverà su PlayStation 4a marzo 2020