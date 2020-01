Nintendo Switch sul palco dei Grammy Awards 2020 con Tyler the Creator, causa Pokémon

Forse non molti se ne saranno accorti, ma è comparso un Nintendo Switch sul palco dei Grammy Awards 2020 la scorsa notte, in compagnia di Tyler the Creator, quando questi ha ritirato il premio per il miglior album rap.



Tyler the Creator si è presentato accompagnato dalla propria madre e dal suo vecchio amico e collaboratore Jasper Dolphin, nonché da un Nintendo Switch, tenuto proprio da Dolphin mentre il rapper prendeva in mano il suo premio e ringraziava il pubblico per aver vinto l'award per il Best Rap Album.



Ebbene, quel Nintendo Switch era lì per un motivo molto semplice e giusto: "Stavo giocando a Pokémon", ha detto chiaramente Jasper su Twitter per spiegare l'accaduto. Evidentemente, il collaboratore/amico di Tyler non se la sentiva di abbandonare la console sulla sedia, soprattutto pensando alla possibilità di perdere i progressi effettuati in Pokémon Spada e Scudo.



Dunque il Pokédex prima di tutto, anche in barba all'etichetta e alle consuetudini da palcoscenico in uno degli eventi più importanti del mondo dell'intrattenimento. D'altra parte, Nintendo ha detto che si può portare dove si vuole e lui si è portato Nintendo Switch sul palco dei Grammys: nel video riportato qui sotto potete vedere la premiazione di Tyler the Creator, con Jasper Dolphin che tiene gelosamente stretto in mano il suo Nintendo Switch con Joy-Con rossi fiammanti.