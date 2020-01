Giochi Nintendo Switch: Bookbound Brigade e Kentucky Route Zero (settimana 27 gennaio 2020)

A partire da questo lunedì è cominciata ufficialmente la settimana del 27 gennaio 2020, e noi siamo tornati per parlarvi di tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni. Non mancheranno piccoli arrivi degni di nota, come potrete notare.

A partire dal prossimo 30 gennaio 2020, intanto, sarà disponibile su Nintendo Switch Bookbound Brigade. "Assumi il comando di un manipolo di iconici personaggi storici e letterari del calibro di Re Artù, Dorothy Gale de Il Mago di Oz, Dracula, la regina Vittoria e altri ancora. Sfrutta le abilità di ciascun personaggio per abbattere nemici e superare ostacoli, facendo tuo l'approccio "tutti per uno, uno per tutti" e passando da una delle quattro possibili formazioni all'altra per schivare attacchi insidiosi, accedere a nuove aree e risolvere rompicapo."

Kentucky Route Zero: TV Edition debutterà su Nintendo Switch, invece, con leggero anticipo: il prossimo 28 gennaio 2020. "Kentucky Route Zero: TV Edition è un'edizione di Kentucky Route Zero per Nintendo Switch." Degno di interesse anche l'indie Skellboy, che sarà disponibile su Nintendo Switch dal 30 gennaio 2020.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 27 gennaio 2020, in un pratico elenco ordinato per date di lancio; se avete intenzione di acquistare qualcosa in particolare, perché non ce lo fate sapere nel campo dedicato ai commenti?

Super Tennis (27 gennaio 2020)

Kentucky Route Zero: TV Edition (28 gennaio 2020)

Actual Sunlight (28 gennaio 2020)

Music Racer (29 gennaio 2020)

Coffee Talk (29 gennaio 2020)

Horse Farm (29 gennaio 2020)

Skellboy (30 gennaio 2020)

Speaking Simulator (30 gennaio 2020)

Bookbound Brigade (30 gennaio 2020)

Never Again (30 gennaio 2020)