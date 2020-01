I Cavalieri dello Zodiaco di Netflix, la recensione della seconda parte

Prosegue l'inutile reboot targato Netflix e Toei Animation di Saint Seiya , la celeberrima opera di Masami Kurumada diventata famosa negli anni '80 col leggendario anime ribattezzato poi I Cavalieri dello Zodiaco un po' in tutto il mondo. Un'operazione controversa che ha sollevato enormi polemiche ancor prima di cominciare e che in questa recensione della seconda parte cercheremo di comprendere meglio: se avete letto la nostra recensione della prima parte, qualche mese fa, ricorderete probabilmente il nostro giudizio negativo. Stiamo parlando di un reboot tutt'altro che necessario, visto che il franchise va ancora forte a quasi quarant'anni dal suo esordio, e di una serie di cambiamenti che hanno indispettito i fan storici e storpiato una storia e dei personaggi che sono diventati semplicemente iconici. Incredibile a dirsi, la nuova tranche di puntate cerca di mettere una pezza ai problemi che avevamo riscontrato: vediamo insieme come.

La saga dei cavalieri d'argento

Avevamo lasciato Seiya e gli altri in un vulcano in eruzione dopo la sconfitta di Nero, cavaliere della Fenice nonché fratello di Shaun, cavaliere di Andromeda: il destino dei cinque sembrava incerto, ma la nuova serie comincia subito con la rivelazione che Mur dell'Ariete ha salvato tutti - compresi i cavalieri neri di Vander Guraad - tranne Nero, sacrificatosi per dargli il tempo di aiutare gli altri. Seiya si ritrova così separato dal gruppo, e subito sotto attacco: il Santuario ha inviato infatti i cavalieri d'argento ad assassinare Lady Isabel, e tra questi c'è anche Castalia, mentore di Pegasus. I primi quattro episodi di questa seconda "stagione" ripercorrono abbastanza fedelmente il canovaccio originale del manga, escludendo perciò alcuni filler dell'anime originale come le battaglie contro Docrates o i cavalieri di Morgana, e riducendo il numero di cavalieri d'argento che si avventano sui protagonisti. Lo sceneggiatore Eugene Son ha operato un lavoro di taglia e cuci abbastanza sensato, visto il poco tempo a disposizione, anticipando per esempio la cruciale battaglia tra Sirio e Argor di Perseo in cui il Dragone perde la vista per la prima volta.

Il problema delle tempistiche ristrette, tuttavia, continua ad allungare la sua ombra sulla produzione Toei Animation. Le puntate sono poche e brevi: la sceneggiatura non dà ai personaggi il tempo di respirare e maturare, trasformando i dialoghi in scambi di battutine privi di pathos, sebbene i doppiatori - che per la maggiore sono gli stessi degli anni '80 - facciano del loro meglio per tornare a calarsi nelle parti che hanno reso grandioso l'adattamento italiano di Saint Seiya. Come abbiamo detto nella recensione della prima parte, però, le voci continuano a stonare con la nuova caratterizzazione giovanile di alcuni personaggi, specialmente di Pegasus che è diventato una mitragliatore di battutine ironiche. E così, in sole quattro puntate, passiamo dallo scontro sulla spiaggia con Eris - scordatevi la famosa scena di nudo - all'arrivo di Ioria del Leone, il cavaliere d'oro che rapì Patricia, la sorella di Seiya, nella primissima puntata del reboot. Ed è a questo punto che la storia smette di reggersi in piedi e va completamente a catafascio.