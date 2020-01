Persona 5 Scramble per Nintendo Switch, primo video con sequenze di gameplay

Persona 5 Scramble per Nintendo Switch è protagonista di un nuovo video che mostra per la prima volta alcune sequenze di gameplay tratte dalla versione per la console ibrida giapponese.



Riconoscibili dall'interfaccia, le scene di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers non rappresentano che un assaggio rispetto a quella che sarà l'esperienza offerta dallo spin-off action in stile Musou.



In uscita su PS4 e Switch nel corso del 2020, il gioco partirà infatti dall'affascinante lore creato da Atlus per coinvolgere i suoi personaggi in spettacolari battaglie.



Chiaramente non mancheranno scontri in estrema inferiorità numerica e mosse dal grandissimo impatto visivo!