Ghostbusters: Legacy, Rick Moranis non sarà nel cast del nuovo film

Rick Moranis non sarà presente nel cast di Ghostbusters: Legacy. L'attore, ritiratosi dalle scene diversi anni fa in seguito alla morte di sua moglie, ha detto che partecipare alle riprese per lui non avrebbe avuto senso.



"Spero che il film sia fantastico, ma non avrebbe avuto senso per me partecipare al progetto di Ghostbusters: Legacy", ha spiegato Moranis ai microfoni dell'Hollywood Reporter. "Perché dovrei tornare per un'unica giornata di riprese legate a qualcosa che ho fatto trent'anni fa?"



"Non sto chiudendo la porta al cinema, ricevo di tanto in tanto delle proposte per film o show televisivi e probabilmente tornerò non appena troverò qualcosa di mio interesse", ha continuato l'attore, specificando che il reboot di Ghostbusters del 2016 non l'aveva convinto ed è per questo che aveva rifiutato anche in quel caso di comparire in un cammeo.