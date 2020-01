eFootball PES 2020, la Juventus pareggia col Boavista

Weekend difficile per la Juventus. Anche in eFootball PES 2020 i bianconeri faticano, complicando il loro campionato. Nella terza giornata del campionato eFootball.pro la squadra di Ettorito pareggia con i portoghesi del Boavista, mentre il Monaco passeggia a Nantes, allungando in testa alla classifica.



Nonostante abbia al suo interno due campioni del mondo, la Juventus di eFootball PES 2020 fatica ad ingranare nel campionato professionistico eFootball.pro. Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto, infatti, perdono la prima partita per 2-0 e faticano anche nella seconda, vincendo 3 a 2 contro il Boavista. I bianconeri si assestano quindi al terzo posto della classifica con 10 punti.



Tutto facile, invece, per la capolista Monaco: basta un doppio 3-1 per battere il Nantes e allungare in classifica a 16 punti. Rallenta anche il Manchester United: la squadra inglese prima pareggia contro il Celtic per 2 a 2 e poi perde il secondo match 3-2. Lo United in questo modo si ferma al quarto posto con 8 punti ed è agganciato dal Barcellona. I blaugrana hanno vinto una partita e pareggiato la seconda contro l'Arsenal. L'ultimo match della terza giornata ha visto il Bayer Monaco imporsi con un doppio 1-0 sullo Schalke 04.



Ecco la classifica:





Il prossimo turno vedrà la Juventus fronteggiare il Manchester United. Eccolo nel dettaglio: