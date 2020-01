Oculus, Rebuilding Notre Dame mostra la cattedrale prima e dopo l'incendio

Oculus ha annunciato oggi Rebuilding Notre Dame, un nuovo documentario in realtà virtuale grazie al quale è possibile visitare la cattedrale di Parigi prima e dopo il terribile incendio del 15 aprile 2019.



Grazie a questo progetto per Oculus Quest, disponibile su Oculus TV, tutti i possessori di un visore di realtà virtuale compatibile potranno tornare indietro nel tempo e visitare uno dei monumenti più celebri del mondo in tutta la sua bellezza. Non solo, questo documentario ci dà la possibilità di scoprire i danni causati dal drammatico incendio del15 aprile 2019. Sarà possibile visitare virtualmente Notre Dame ora, vedendo anche lo stato dei lavori.



Ecco tutti i dettagli da come emergono dal comunicato ufficiale:



Risalente al XII secolo, Notre Dame è un punto di riferimento culturale ricco di significato storico e religioso. La Cattedrale ha preso fuoco il 15 Aprile 2019, causando la distruzione del suo storico campanile. Dal quel momento, la famosa attrazione turistica è stata chiusa al pubblico, in attesa di un importante e impegnativo lavoro di restauro. Grazie a "Rebuilding Notre Dame", il nuovo documentario in realtà virtuale di TARGO disponibile per Oculus Quest su Oculus TV, le persone di tutto il mondo potranno entrare all'interno delle mura di Notre Dame per osservarla prima e dopo l'incendio.



L'esperienza inizia con una serie di notizie relative all'incendio dell'aprile del 2019. "Volevamo che tutti ricordassero quella sensazione di impotenza provata nel momento in cui abbiamo visto la Cattedrale in fiamme", spiega Chloé Rochereuil, Director & Co-Founder di TARGO. "La raccolta di diversi filmati in diverse lingue è un modo per riflettere l'impatto globale di questo evento - all'improvviso il mondo intero si è preoccupato per la sorte della Cattedrale e ha seguito gli eventi in diretta. Questo doveva essere il nostro punto di partenza".



Unendo le riprese effettuate prima dell'incendio ad uno sguardo inedito all'interno di Notre Dame come appare oggi, il documentario sovrappone presente e passato creando un effetto drammatico. "Questo documentario vuole mostrare in che modo la Cattedrale verrà riportata in vita" osserva Victor Agulhon, Producer & Co-Founder di TARGO. "Mettendo in luce il contrasto tra la bellezza incontaminata della Cattedrale prima dell'incendio e i danni che ne sono conseguiti, gli spettatori possono rendersi conto del duro compito che attende tutti quanti".