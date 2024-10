Gli sviluppatori vedono il mercato VR come in declino o stagnante

Il Game Developer Collective ha recentemente condotto un sondaggio a risposta multipla sul mercato VR , legato naturalmente ai visori per la realtà virtuale. Tra gli interpellati, il 56% ritiene che il mercato sia "attualmente in declino o stagnante" . Il 38% crede che sia semplicemente stagnante, mentre il 18% ritiene che sia in declino. Solo il 23% ritiene che il mercato stia crescendo, anche se moderatamente.

Un mercato difficile

A rappresentare un ostacolo significativo alla diffusione di questa tecnologia ci sarebbe in particolare il prezzo dei visori, considerato troppo alto. Ad esempio quello di PlayStation VR2 supera i cinquecento dollari, con Sony che non lo ha ancora ribassato. Meglio ha fatto Meta, che ha più volte abbassato i prezzi dei suoi visori, producendo anche dei modelli più economici per diffonderli maggiormente.

I risultati del sondaggio

Nello stesso sondaggio, l'88% degli sviluppatori ha affermato che il più grande nemico del mercato VR è la sua "limitata portata e dimensione". Altri fattori elencati includevano la difficoltà nel creare esperienze confortevoli e coinvolgenti (38%) e la mancanza di finanziamenti o opportunità finanziarie (35%).

Tra gli sviluppatori che non stanno già realizzando titoli VR, il 53% pensa che la loro azienda non passerà mai alla VR. Il 13% pensa che ciò accadrà nei prossimi cinque anni, seguito da due o cinque anni (6%) e da uno o due anni (4%).

Altri risultati del sondaggio legati ad Apple Vision Pro

Il 72% degli sviluppatori intervistati non considera l'Apple Vision Pro un "momento importante" per il mercato VR e afferma che il suo impatto sul futuro dei giochi VR è inconsistente. Il 13% degli sviluppatori è incerto sugli effetti dell'apparecchio, mentre il 6% ha dichiarato che lo ha spinto a sviluppare più giochi per VR, contro il 9% che la pensa in modo diametralmente opposto. In generale, l'impatto avuto dall'Apple Vision Pro sul mercato VR è considerato da tutti come minimo.

Chissà se un gioco come Batman: Arkham Shadow, di grande qualità stando alle prime recensioni, aiuterà questo mercato o sarà l'ennesimo fuoco di paglia.