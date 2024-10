La versione nativa di Minecraft per PS5 è disponibile ed è gratis per chi ha la versione PS4

"Questa versione nativa di Minecraft è ottimizzata per sfruttare il potente hardware di PlayStation 5 , quindi il gioco avrà una distanza di rendering maggiore pur con una risoluzione di 4K e 60 FPS." Ha spiegato Mojang nel post ufficiale con l'annuncio, che comprene anche l'arrivo dei cosiddetti Bundles of Bravery, validi per tutte le versioni del gioco.

Lo studio di sviluppo Mojang ha annunciato la disponibilità della versione nativa per PlayStation 5 di Minecraft , il gioco più venduto al mondo. Come saprete si tratta di un survival dallo stile grafico unico, in cui il mondo è diviso in cubi.

I Bundles of Bravery

Cosa sono i Bundles of Bravery? In sostanza sono degli oggetti che consentono di conservare altri oggetti al loro interno. Inoltre "consente anche ai giocatori della Bedrock Edition di provare per la prima volta l'emozione (e i pericoli) della modalità Hardcore!", ha spiegato Mojang.

Per chi non la conoscesse, la modalità Hardcore è il livello di difficoltà più alto di Minecraft, in cui si ha una sola vita a disposizione, senza possibilità di respawn. Quindi, una volta morti, si può osservare il mondo creato solo in modalità spettatori. Naturalmente è dedicata ai giocatori più esperti.

Mojang ha voluto ricordare inoltre che la versione PS5 di Minecraft è gratuita se già si possiede quella PS4. Per ottenerla, "accedi semplicemente al PlayStation Store tramite la tua PS5 (assicurandoti di essere connesso) e richiedi la tua copia digitale. Ricorda che se possiedi la versione su disco di Bedrock Edition per PS4, dovrai inserirla per giocare a Minecraft su PS5." Insomma, niente tassa da 10 euro per passare alla nuova versione.