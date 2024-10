Dragon Ball: Sparking! ZERO bene nei voti di Famitsu, ma il gioco migliore della settimana è un altro

Tempo di voti anche questa settimana per la storica rivista giapponese Famitsu , che è arrivata al numero 1871, resistendo agli scossoni che nel corso degli anni hanno colpito l'editoria cartacea. I giochi recensiti sono soltanto quattro, ma davvero interessanti. In particolare troviamo la recensione di Dragon Ball: Sparking! ZERO , che porta a casa un ottimo 34 / 40, frutto di due nove e due otto (Famitsu esprime i voti in quarantesimi, dati dalla somma dei voti da 1 a 10 di quattro redattori differenti). Il gioco migliore delle settimana è però un altro.

Il ritorno di un classico

Stiamo parlando di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, remake di un gioco di ruolo giapponese classico, che è stato premiato con 36 / 40, frutto di un 8, due 9 e un 10. Insomma, un altro grande gioco di ruolo giapponese, per i giapponesi, che del resto amavano molto anche l'originale. La rivista riporta che ci vogliono tra le 40 e le 50 ore per concludere la storia, ma più di 100 ore per completare tutti i contenuti.

Democracy 4: Console Edition (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) - 6/7/7/7 [27 / 40] Dragon Ball: Sparking! ZERO (PlayStation 5, Xbox Series X e S) - 9/9/8/8 [34 / 40] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch) - 8/9/10/9 [36 / 40] Shogun Showdown (PlayStation 5, Nintendo Switch) - 8/9/8/8 [33 / 40]

Gli altri giochi presenti sono il gioco di ruolo strategico a turni Shogun Showdown, che strappa un ottimo 33 / 40, e il meno apprezzato Democracy 4: Console Edition, che con il suo 27 / 40 è sceso ampiamente sotto alla soglia psicologica dei 30 /40.