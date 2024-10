NCsoft cancella Battle Crush e Project M nella ristrutturazione in corso, con possibili licenziamenti

La cancellazione dei giochi è stata direttamente annunciata dalla compagnia, che ha dunque riferito l'intenzione di interrompere lo sviluppo dell'inedito gioco d'azione e avventura Project M e dell'action multigiocatore Battle Crush, attualmente disponibile online. Il primo dei due aveva peraltro impressionato per l'alta qualità raggiunta dalla grafica nella demo mostrata tempo fa, con il video visibile qui sotto.

Anche NCsoft sembra attraversare un periodo particolarmente difficile, con la compagnia che sta avviando una grossa ristrutturazione interna che potrebbe prevedere anche licenziamenti di massa e, nel frattempo, sembra abbia deciso di cancellare Battle Crush e Project M , due titoli in sviluppo da tempo presso gli studi interni.

Una riorganizzazione di notevole portata

Gli ultimi risultati finanziari non sono stati positivi per NCsoft, che ha visto un calo del 75% dei profitti operativi nel secondo trimestre, dopo un anno che non era stato già a sua volta positivo.

Questo ha portato la compagnia a rivedere l'organizzazione interna, in una nuova strategia sullo sviluppo dei progetti che potrebbe portare a ulteriori licenziamenti nel prossimo futuro.

Anche Throne and Liberty, pur avendo avuto un avvio molto promettente, sta incontrando delle difficoltà a mantenere i giocatori impegnati a lungo in Corea, cosa su cui gli sviluppatori dovranno lavorare particolarmente nel prossimo periodo. La versione globale del gioco sta andando molto meglio, ma per le finanze di NCsoft questa ha minore impatto, considerando che buona parte degli introiti vanno ad Amazon Games al di fuori della Corea.

Il 21 ottobre la compagnia ha annunciato la formazione di quattro nuove filiali, tra cui tre studi indipendenti che si concentreranno sulle proprietà intellettuali Throne and Liberty (Studio X), Project LLL (Studio Y) e TACTAN (Studio Z), e uno incentrato sull'avanzamento delle tecnologie di intelligenza artificiale proprietarie di NCSOFT (NC AI).