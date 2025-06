Meta Quest 4 addio? Il prossimo visore potrebbe essere più simile ai Ray-Ban Meta, ma con un'aggiunta

Niente Meta Quest 4. Il prossimo visore Meta sarà più leggero e alimentato da un "compute puck" (un'unità di elaborazione esterna) collegato via cavo. Queste sono le ultime indiscrezioni che arrivano da un rapporto di UploadVR, che affermano come il nuovo dispositivo per la realtà mista dovrebbe arrivare entro la fine del 2026.

I piani di Meta Quest

Procediamo con ordine. I futuri visori Quest 4, "Pismo Low" e "Pismo High", secondo la nomenclatura emersa in alcuni leak, avrebbero dovuto essere disponibili in una variante standard e una premium: stando alle nuove informazioni, non arriveranno nel 2026, e forse nemmeno più avanti. L'azienda, tra l'altro, aveva già accantonato l'anno scorso il progetto "La Jolla", un visore di fascia alta la cui uscita era attesa per il 2027.

Le prime informazioni su questo dispositivo ultraleggero, noto internamente con il nome in codice "Puffin", erano invece emerse nell'agosto del 2024. All'epoca, si parlava di un paio di "occhiali voluminosi" con un peso di soli 110 grammi, una riduzione drastica rispetto ai visori attualmente disponibili. Per raggiungere tale leggerezza, Meta prevedeva di delocalizzare il processore e la batteria in un'unità esterna tascabile. Si ipotizzava inoltre che il dispositivo non sarebbe stato equipaggiato con controller tradizionali, affidandosi invece al tracciamento oculare e ai gesti per le interazioni utente.

Andrew Bosworth, CTO di Meta, aveva già confermato questi dettagli a The Verge lo scorso anno, dichiarando che l'azienda era entrata nella fase di "scoperta" dello sviluppo di questo visore. Questa fase iniziale è cruciale per l'esplorazione delle possibilità tecnologiche e per la definizione delle caratteristiche finali del prodotto.

Sempre secondo UploadVR, Meta sta attualmente valutando diverse opzioni di display a prezzi variabili, ma "non ha ancora deciso quale utilizzerà". Le fonti affermano che il dispositivo eseguirà anche HorizonOS, similmente ai visori Meta Quest, ma potrebbe essere progettato principalmente per la produttività e l'intrattenimento piuttosto che per il gaming.

Intanto anche Apple potrebbe lanciare i suoi primi occhiali smart nel 2026.