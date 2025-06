L'annuncio della data di uscita di Dying Light: The Beast è dietro l'angolo

La settimana della Summer Game Fest è tradizionalmente ricca di annunci e tra questi ora sappiamo per certo che ci sarà anche quello della data di uscita di Dying Light: The Beast, il nuovo action a base di parkour e zombi di Techland.

Come svelato da Techland e da Geoff Keighley su X, l'annuncio verrà fatto in occasione del Summer Game Fest Showcase, dove per l'occasione verrà mostrato un nuovo gameplay trailer del titolo. L'appuntamento da segnare sul calendario è quello delle 23:00 italiane di venerdì 6 giugno (ecco anche il calendario con tutti gli appuntamenti di questa settimana).