Summer Game Fest e il “non E3 2025”: date e orari italiani di tutte le conferenze di giugno

Questa settimana sarà caldissima per l'industria videoludica e i giocatori, tra il debutto nei negozi di Nintendo Switch 2 e Mario Kart World e le conferenze della Summer Game Fest, una serie di appuntamenti in diretta che fondamentalmente hanno rimpiazzato il buco lasciato dal compianto E3. Da tradizione è lecito aspettarsi una valanga di annunci e trailer di giochi inediti, dagli AAA agli indie, e aggiornamenti su quelli in arrivo nei prossimi mesi, con molti publisher che probabilmente approfitteranno del rinvio di GTA 6 per rimpolpare il periodo autunnale, al momento abbastanza sguarnito. L'evento principale sarà l'omonimo show condotto da Geoff Keighley, solitamente quello più grande e ricco di annunci di giochi pensati per il grande pubblico, seguito da una serie di dirette organizzate da terze parti, assolutamente da non perdere, come il Future Games Show e il PC Gaming Show. Senza dimenticare l'Xbox Games Showcase, l'evento a cadenza annuale dove il colosso americano mostra non solo il futuro di Xbox, ma anche quello che Bethesda e Activision Blizzard hanno in serbo per i prossimi mesi. In questo articolo abbiamo riassunto le date e gli orari italiani di tutti gli eventi della settimana della Summer Game Fest. La redazione di Multiplayer.it ovviamente sarà in prima linea: seguiremo, tradurremo e commenteremo con voi dal vivo tutti gli eventi in programma tramite il nostro canale Twitch (iscrivetevi se ancora non lo avete fatto!) e faremo straripare le nostre pagine con tutte le notizie degli annunci più importanti, speciali e approfondimenti dei giochi presentati. Saremo, infatti, in diretta tutti i giorni dal 5 al 9 giugno, così da tenervi compagnia durante tutte le principali conferenze, oltre che per commentare i diretta tutte le novità giunte da oltreoceano.

Summer Game Fest – venerdì 6 giugno, ore 23:00 La portata principale della settimana del Summer Game Fest è lo show omonimo organizzato e presentato da Geoff Keighley. Quest'anno l'evento durerà circa due ore e vedrà la partecipazione di oltre 60 publisher internazionali, con annunci e world premiere di giochi inediti e altri già annunciati, di cui riceveremo maggiori informazioni. Tra i titoli confermati troviamo Wuchang: Fallen Feathers, Chrono Odyssey e Crystal of Atlan, con altri che probabilmente verranno svelati in anticipo da Keighley sui social per stuzzicare i giocatori. Geoff Keighley, l'organizzatore e il presentatore della Summer Game Fest Sappiamo anche che Hideo Kojima sarà uno degli ospiti e salirà sul palco dell'evento. D'altra parte è grande amico del presentatore e in passato abbiamo assistito a tante prove di questo forte legame. Possiamo dare praticamente per scontato che, per l'occasione, sarà presentato un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, in vista del lancio nei negozi fissato al 26 giugno, o magari offrirà degli aggiornamenti sul desaparecido OD. L'evento verrà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch e lo commenteremo in diretta.

Future Games Show: Summer Showcase – sabato 7 giugno, ore 22:00 Non poteva mancare l'edizione estiva del Future Games Show, un evento digitale e vetrina per numerosi publisher e studi indipendenti per presentare i loro giochi in arrivo su PC e console nei prossimi mesi e anni. L'evento sarà condotto dai doppiatori Laura Bailey (Abby di The Last of Us Parte 2) e Matthew Mercer (Vincent Valentine in Final Fantasy 7 Rebirth) e mostrerà oltre 40 giochi, tra world premiere, demo esclusive, interviste agli sviluppatori e, ovviamente, tantissimi trailer. Con oltre 40 giochi da publisher di grosso calibro e studi indipendenti, anche quest'anno il Future Games Show è uno degli eventi da non perdere della Summer Game Fest Sono stati già confermati alcuni dei giochi che verranno mostrati per l'occasione. Nello specifico è in programma un nuovo trailer del survival horror cinematografico The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 di Supermassive Games (lo studio di Until Dawn), un'intervista dedicata a Mafia: Terra Madre con gli sviluppatori di Hangar 13 e un nuovo trailer di Crisol: Theater of Idols.

Xbox Games Showcase + The Outer Worlds 2 Direct – domenica 8 giugno, ore 19:00 L'Xbox Games Showcase da sempre è un appuntamento da non perdere, ma da quest'anno è diventato ancor più interessante anche per chi gioca su PS5 e Switch 2, considerando che Microsoft ha adottato una strategia sempre più multipiattaforma ed è probabile che da ora in avanti sempre più giochi degli Xbox Studios arrivino anche sulle console Sony e Nintendo. Quest'anno l'evento sarà diviso in due parti: lo showcase principale sarà infatti seguito da una diretta interamente dedicata a The Outer Worlds 2, dove Obsidian Entertainment presenterà un approfondimento sul sequel del GDR atteso per il 2025. Considerando i numerosi studi interni di Xbox, quello di Microsoft potrebbe rivelarsi un evento altrettanto se non più ricco di quello di Geoff Keighley Microsoft non ha offerto indicazioni su quali altri giochi vedremo durante questo appuntamento, ma è probabile che ci saranno aggiornamenti su alcuni dei giochi più attesi degli studi interni, come Fable, State of Decay 3, Clockwork Revolution, Perfect Dark e Gears of War E-Day, con nel mezzo magari anche qualche annuncio a sorpresa. Sicuramente ci sarà grande spazio anche per le terze parti e alle prossime aggiunte del catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass.

PC Gaming Show – domenica 8 giugno, ore 21:00 Altro appuntamento classico e da non perdere è il PC Gaming Show, che andrà in onda subito dopo lo showcase di Xbox per offrirci un'ulteriore abbuffata con oltre 70 giochi per PC, Steam Deck, Linux e macOS. Se l'abbuffata dell'Xbox Games Showcase non vi bastasse, per il PC Gaming Show sono previsti altri 70 giochi Come al solito, è lecito aspettarsi un gran numero di premiere mondiali, annunci esclusivi, interviste agli sviluppatori e aggiornamenti su titoli già annunciati o che si arricchiranno con nuovi contenuti. Tra i publisher confermati che prenderanno parte all'evento ci saranno Ubisoft, 11 Bit Studios, CCP Games, Failbetter, Krafton, Devolver Digital, People Can Fly, Saber Interactive e Aspyr.