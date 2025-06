Skyrim Grandma diventa Oblivion Grandma: è sia frustrata che incantata dal nuovo gioco

I nuovi video di Curry

Curry ha infatti iniziato a pubblicare nuovi video sul proprio canale YouTube. Potete vedere il primo poco sotto, che è chiamato "Learning" (Sto imparando). Il secondo video si chiama invece "Still learning" (Sto ancora imparando).

I nomi fanno perfettamente capire di cosa si tratta. Sono lunghi filmati di gameplay nei quali Curry mostra la propria partita a The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered e imparare a navigare in questo nuovo mondo con nuove regole.

La nonna è sia frustrata che incantata dalle enormi differenze che ci sono tra Oblivion e Skyrim. Inizialmente, a causa del sistema di controllo differente, Curry ha giudicato il movimento del personaggio "brutto" ma poi ci ha pian piano preso la mano.

Curry ha uno stile molto pacato e ama guardarsi attorno e godere dei piccoli dettagli, come i fiori gialli nei campi e i panorami in lontananza. "Scusate ragazzi, sapete che devo guardare ogni cosa. Non sono mai stata qui prima", ha detto la signora.

Lo scorso anno Curry aveva deciso di "andare in pensione" poiché non lo trovava più divertente, ma pare che di tanto in tanto produca ancora qualche video e l'arrivo di Oblivion è stato un motivo per riprendere in mano il controller.