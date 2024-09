Shirley Curry, la Skyrim Grandma, si ritira da YouTube a 88 anni: non si diverte più

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Shirley è una youtuber di 88 anni che ha iniziato la sua carriera nel 2015 pubblicando dei video gameplay dove gioca a The Elder Scrolls V: Skyrim, diventando subito una beniamina di moltissimi spettatori, che chiama affettuosamente "nipotini".

Shirley Curry , affettuosamente chiamata Skyrim Grandma , ha annunciato che smetterà di pubblicare video gameplay su YouTube dopo nove anni di attività che le sono valsi ben 1,29 milioni di iscritti. Il motivo? No, non è l'età, bensì il peggior nemico di ogni giocatore e content creator, ovvero il cosiddetto effetto "burnout": non trova più divertente registrare e pubblicare video.

Si dedicherà al cucito e scrivere un libro in attesa di The Elder Scrolls 6

Poche ore fa Shirley ha pubblicato un vlog, dove ha annunciato che non registrerà e pubblicherà più video gameplay, dovuto principalmente al fatto che non trova più stimoli e divertimento nel farlo.

"Sembra che io passi la maggior parte del mio tempo seduta qui al computer e ultimamente, probabilmente nell'ultimo mese, entro qui, guardo il computer e penso: "Oggi devo fare un video"E poi scuoto la testa e dico: "Non voglio, non ne ho voglia", e me ne torno fuori".

"Lo faccio solo per divertimento e non lo è più", ha detto Curry. "Sono stanca. Sono annoiata. Sono annoiata a morte. Quindi sto prendendo una decisione ora. Non farò più video gameplay e non li caricherò più".

Shirley ha aggiunto che non si tratta di un totale ritiro dalle scene, ma che continuerà a pubblicare dei Vlog sulla sua vita e delle nuove attività a cui vuole dedicarsi nel tempo libero, ovvero il cucito e scrivere un libro. "Inizierò a fare una trapunta che volevo fare da molto tempo", ha detto. "Ho disegnato i quadrati molto tempo fa, quindi sarà una trapunta progettata da me."

Chissà se The Elder Scrolls 6 riuscirà a riaccendere la fiamma della passione. Nel 2022 la Skyrim Grandma aveva lanciato un appello a Bethesda chiedendo agli sviluppatori di "sbrigarsi" in quanto vuole "giocarci prima di morire".