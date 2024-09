Thunderbolts* si mostra con un lungo teaser trailer: il film Marvel ci permette di ammirare varie scene

Tra i tanti film di Marvel in arrivo nei prossimi anni, uno dei più vicini è Thunderbolts* (scritto con l'asterisco, non è un errore di battitura). Il film - previsto per maggio - ci proporrà una nuova squadra di anti-eroi, tutti volti noti della saga, che funzionerà come una sorta di Anti-Avengers.

Ora, Marvel ha pubblicato un lungo teaser trailer, che potete vedere poco sotto.