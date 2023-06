Starfield: Skyrim Grandma non sarà nel gioco e non ha nemmeno intenzione di giocarci

I videogiochi sono materia dei giovani, molti pensano, ma non è sempre così. Un esempio è Shirley Curry, meglio nota come Skyrim Grandma per la sua passione per il gioco di Bethesda, una videogiocatrice e YouTuber con molti anni sulle spalle (87, per la precisione). In un recente scambio di messaggi, la signora ha confermato al suo pubblico che non sarà all'interno di Starfield, nuovo GDR degli autori di The Elder Scrolls in arrivo a settembre. Inoltre, l'anziana non ha nemmeno intenzione di giocare al videogioco.

Di recente, nella sezione commenti di uno dei suoi video su YouTube, è stato chiesto a Curry se ha una sua nave in Starfield. Nella sua risposta, ha chiarito che non è coinvolta in alcun modo nel gioco. "Non mi hanno mai contattato per partecipare", ha detto Curry, "quindi non lo so sono". Inoltre, l'ambientazione spaziale non sembra piacere alla youtuber, che ha aggiunto: "Inoltre, non ci giocherò mai".

Anche se Skyrim Grandma non è presente nel gioco, pare che il recente Starfield Direct abbia incluso un piccolo accenno a lei con un personaggio chiamato solo "Grandma". Curry ha visto il video e ha risposto: "Qualcuno chiamato Grandma potrebbe essere un riferimento a me... il che sarebbe dolce".

Vi ricordiamo inoltre che l'esistenza di Skyrim Grandma è stata notata anche da Bethesda che ha invitato la donna nei suoi studio e ha confermato che un personaggio basato su di lei sarà presente in The Elder Scrolls 6, quando uscirà.

Anche senza una simpatica vecchietta, Starfield sembra essere un grande gioco. Abbiamo letto infatti le ottime prime impressioni da IGN.com.